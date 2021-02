Por Bruna Fernandes

Publicado 01/02/2021 00:00 | Atualizado 01/02/2021 12:50

A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, definiu a volta às aulas de forma remota para os estudantes da rede a partir do dia 8 de fevereiro. Motivo? O fato de a cidade ter entrado na fase laranja de controle da Covid-19. Somente a partir do dia 22, os responsáveis dos alunos poderão optar por aulas presenciais ou remotas, a chamada forma híbrida de ensino.

Nesta primeira fase, somente as turmas do 2º, 5º e 9º anos vão voltar às aulas. Os demais anos de escolaridade retornarão nas semanas subsequentes, gradativamente, para que a Secretaria de Saúde analise os impactos desta retomada. Caso opte por retornar às aulas presenciais, o responsável assinará um termo de responsabilidade. Se o aluno ou algum integrante da família apresentarem comorbidades, não poderão escolher esta forma de ensino nesse primeiro momento.

Na rede de ensino privada, a resolução conjunta da Secretaria de Educação do Estado (SES Nº1536 autoriza o retorno às aulas a partir do dia 1 de fevereiro) informa que seguirá os protocolos de segurança sanitários.

Rede Municipal

A plataforma Educa Nilópolis, de ensino on-line da Secretaria de Educação, continuará com as atividades de hora-aula e não presenciais. Caso tenha dúvida, o responsável pode consultar ou fazer perguntas na página da Secretaria Municipal de Educação no Facebook.

Todas as 30 escolas municipais de Nilópolis seguiram os protocolos de segurança sanitária e estão preparadas para acolher os estudantes e professores. Foram sanitizadas, receberam totens com álcool em gel e termômetros para aferição de temperatura. O distanciamento social e uso constante de máscaras e álcool em gel serão obrigatórios.