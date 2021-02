Aprendendo e brincando como no passado, mas pensando no futuro das crianças

Zé Luiz Reis Grasiela Cordeiro

Por Bruna Fernandes

Publicado 10/02/2021 00:00

Brincar como antigamente, resgatando nossas memórias e ajudando no aprendizado do aluno: “Fabrinquedo & Fazelendo”, um dos vencedores do Prêmio Arte-Escola (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro). É um projeto on-line de olho na cultura, mas com os pés na educação, formado pela exibição on-line do espetáculo de Teatro de Miniaturas de Zé Luiz Reis, inspirado em texto do poeta Manoel de Barros (1916-2014), um dos principais poetas contemporâneos.

A exibição é seguida de três tutorias de brinquedos populares e um jogo de criação poética também on-line, elaborados pelo professor de artes Luiz Vaz tendo foco nos alunos das escolas municipais do Rio de Janeiro. Com lançamento em março o trabalho estará disponível pelo Canal do Youtube do projeto divulgado nos endereços @apoeticadoobjeto do Instagram e Facebook.

As 4 oficinas de 3 minutos cada são interativas com as crianças e professor na escola em sala de aula, na biblioteca ou em outro espaço adequado.

_ Como dica para um melhor resultado entre os alunos e o conteúdo das oficinas, vamos sugerir ao professor na escola a leitura da poesia “O menino e o rio”, de Manoel de Barros. Em seguida, que todos assistam à peça on-line e ao tutorial da oficina escolhida para a aula – explica Vaz, ressaltando que todo o projeto tem 20 minutos de duração.



Criação, produção e difusão de vídeos de atividades que integram o ato de ler com o ato de fazer com base na leitura de trechos de livros ou pequenas histórias infanto-juvenis (9 a 14 anos). Segue com tutorial de confecção de um objeto-símbolo da história ou algum brinquedo popular que se relacione de alguma maneira com a narrativa apresentada.