Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:50 | Atualizado 04/02/2021 20:02

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (4), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) com informações que possam auxiliar nas investigações a respeito dos envolvidos na morte do entregador Lucas Silva Alves, de 28 anos, em Itaboraí, no último domingo (31).



Lucas, foi encontrado morto, nesta quarta-feira (3), em Itaboraí. Ele saiu no último domingo para fazer uma entrega de carnes e carvão, da empresa de churrasco onde trabalhava, no bairro Morada do Sol, em Itaboraí. O último contato feito pelo entregador foi por volta de 13h, quando ele ligou para o chefe para informar que estava no local de uma entrega aguardando o pagamento de R$ 620. Após esse telefonema, Lucas não fez nenhum outro contato.O caso vinha sendo investigado pelo. Agora, a especializada irá analisar evidências, como depoimentos e imagens de câmeras de segurança, a fim de identificar a autoria e motivação do crime.O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:APP "Disque Denúncia RJ"(21) 2253 1177Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).O Anonimato é Garantido.A DHNSGI está encarregada do caso e do inquérito criminal.