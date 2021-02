Na capital fluminense, taxa de letalidade é de 9,18% contra 3,17% em São Paulo Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:19 | Atualizado 05/02/2021 14:49

O Rio de Janeiro é a cidade com a maior quantidade de mortos por covid-19 do Brasil. A capital fluminense chegou ao total de 17.535 óbitos desde o início da pandemia até esta quinta-feira (04/02), alcançando um número maior que São Paulo, que registrou 17.491 mortes, de acordo com os dados das prefeituras dos dois municípios.



São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes, o que representa quase o dobro dos 6,7 milhões do Rio, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de letalidade da covid-19 na capital paulista é consideravelmente menor, de 3,7%, enquanto que no município carioca fica em torno de 9,18%.



Nesta quinta-feira, o Rio registrou 106 óbitos por covid-19. Já São Paulo, registrou um número menor, de 54 mortes. A capital paulista também possui taxa de ocupação das UTIs em 69% contra 87% registrado no município do Rio.



Os bairros que mais registraram óbitos por covid-19 no Rio de Janeiro são:



Campo Grande: 1059



Bangu: 762



Tijuca: 586



Copacabana: 584



Realengo: 534



Barra da Tijuca: 382



O Rio de Janeiro, até esta quinta-feira, tinha 945 pacientes hospitalizados com a doença, sendo 426 deles na UTI. A maior parte está em unidades da rede municipal, totalizando 541 pessoas.