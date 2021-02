Estabelecimento irregular foi interditado por agentes civis na Zona Oeste do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 14:35 | Atualizado 05/02/2021 14:47

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), em uma ação integrada com a operação de combate às milícias, interditaram, nesta quinta-feira (4), uma construção clandestina de um condomínio na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O local tem dois prédios com cerca de 400 metros quadrados cada um, com seis pavimentos e 23 apartamentos cada. Os edifícios com vista para o mar estão em fase de acabamento e estavam sendo vendidos a R$ 200 mil, com todo o empreendimento totalizando cerca de R$ 9,2 milhões.



De acordo com as investigações, o responsável pelo condomínio foi detido, levado para a delegacia e autuado em flagrante pelo crime de parcelamento de solo urbano e obra sem licenciamento ambiental. O engenheiro que assinou o projeto também será responsabilizado.

As investigações da DPMA continuam para interditar judicialmente a construção clandestina e identificar os financiadores, que responderão por associação criminosa e lavagem de dinheiro.