Publicado 08/02/2021 00:00

Ótima notícia para quem ama fotografar. O #FRENTE está com inscrições abertas para o Festival Carioca de Fotografia Popular Emergente. O @frentefestival surge das vivências do realizador Giuliano Lucas, fotógrafo, documentarista, artista visual e produtor, ao experimentar desde sempre uma realidade comum de fotógrafos também de origem periférica de todo o Brasil: ter trabalhos avaliados com certo exotismo ou utilizados indevidamente para reforçar o discurso da violência em locais abandonados pelo Estado, estigmatizando moradores dessas comunidades.

"Criamos o #FRENTE por acreditar na diversidade e pluralidade de produções realizadas por muitos fotógrafos de origem periférica. A ideia é ser uma janela, construindo uma plataforma para diálogo, formação e incentivo das múltiplas produções de artistas e olhares que emergem do silenciamento social, econômico e cultural", afirma Giuliano.

Com apoio da Lei Aldir Blanc, serão selecionados 40 fotógrafos para expor na galeria virtual, que terá um portfólio online para oportunizar a venda dos trabalhos selecionados. O evento contará, ainda, com lives sobre mercado da fotografia, arte, redes sociais e desafios da fotografia na pandemia.

O Festival terá capacitações com ações pedagógicas e estratégias em como manter e gerenciar suas carreiras. Os fotógrafos terão noção de como gerenciar seu trabalho, precificar, vendas, redes sociais, marketing, além de desenhar um plano de carreira.

Para se inscrever, basta acessar até o dia 15 de fevereiro o link na bio do @frentefestival e seguir o passo a passo. Fotógrafos moradores de comunidades do Rio, maiores de 18 anos, que fazem uso de celulares, câmeras analógicas e/ou digitais, bem como outras formas híbridas de captura de imagens, podem participar.

Os artistas selecionados terão de cinco a dez fotos no site, além de comunicação direta com possíveis compradores e público.

Serviço:

#FRENTE Festival Carioca de Fotografia Popular Emergente

Inscrições: até 15 de fevereiro de 2021 no link da bio do Instagram @frentefestival

Contato: [email protected]

www.frentefestival.com.br