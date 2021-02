Polícia faz operação no Complexo do Salgueiro para encontrar suspeito de matar policial civil em assalto, no mês de janeiro Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2021 15:04

Rio - Uma ação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), realizada na manhã desta sexta-feira no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, deixou cinco suspeitos mortos e prendeu um dos homens que teria participado do assassinato do agente Rodrigo Roboredo, no dia 13 de janeiro. A Polícia Civil informou que, durante a operação, um dos bandidos morreu em confronto com policiais da Core. Ainda conforme a instituição, ele estava armado com uma pistola e possuía antecedentes por homicídio e tráfico de drogas.

Outras quatro suspeitos foram baleadas e encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. O DIA apurou que todos chegaram mortos à unidade. Ainda não há informações sobre apreensões na região.

Rodrigo era lotado na 73ª DP (Neves). No dia do crime, ele havia acabado de sair de casa, com a mulher e uma criança, e teve o carro cercado por pelo menos três criminosos. Dois bandidos desceram de um carro e foram até o veículo do agente.



O policial reagiu e atirou, acertando dois suspeitos, mas foi baleado e morreu.

