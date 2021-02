Por O Dia

Produtor musical e engenheiro de som, Filipe Soares tem uma história de superação que pode inspirar qualquer pessoa apaixonada por música. Filho de uma professora e de um vendedor ambulante, morou na Vila Valqueire até os 15 anos, depois, foi para a comunidade São José, na Praça Seca, onde ficou até os 17, com os pais e a irmã, em uma quitinete de 25 metros quadrados e onde, garante, passou as maiores dificuldades da sua vida. Desde pequeno, porém, se interessava pela música, o que o ajudou a mudar a história da sua vida. Atualmente, ele é sócio de um estúdio na Barra da Tijuca, dono de um selo musical e já trabalhou com grandes artistas, como Anitta, Luísa Sonza, Di Ferrero, Rodrigo Suricato, Julia Joia, Diogo Nogueira e Martinho da Vila, entre outros. Em projetos internacionais, trabalhou com Samantha James, SOFIA e The Norwegian Wind Esemble (Orquestra da Noruega). Em entrevista ao Dia, ele conta um pouco mais sobre sua trajetória e dá dicas importantes para se vencer na vida.

Como a música entrou na sua vida?

Meu tio, que tocava violão, me ensinou os primeiros acordes. Em poucos meses, já tocava diversas canções. Então, decidi aprender a tocar piano e comecei a fazer aulas populares na Igreja Batista, da Praça Seca. Aos 20 anos, entrei, pela primeira vez, em um estúdio de gravação e me apaixonei por engenharia de som e mixagem. Fui assistente por muitos anos até me tornar engenheiro de gravação.

E a partir dái, a paixão aflorou e você decidiu atuar na área?

Sim. Cursei o Mix With The Masters - o maior curso de produção musical e engenharia de som do mundo -, na França, com Jacquire King, produtor musical e engenheiro de som, que trabalhou com James Bay, Kings of Leon, Niall Horan e Norah Jones, entre outros. É um local onde apenas 15 alunos no mundo são selecionados. Enviei os meus trabalhos, juntei o dinheiro da minha vida e fui selecionado.

Quais são os seus gêneros musicais preferidos?

Pop Music e R&B (Rhythm and blues).

E quais são os seus ídolos na música?

Tive o prazer de estar lado a lado com meus grandes ídolos, Jacquire King, produtor do Kings of Leon, James Bay, Niall Horan, e estudei com ele no Mix With the másters, também com Joe Chiccarelli, produtor do Jazon Marz, que já trabalhou com U2 e Bon Jovi.

Já cantou ou pensou em cantar? Se sim, conte um pouco sobre isso e por que não levou a frente?

Já pensei em cantar, mas me apaixonei pela produção musical e segui em frente, pois é o que me satisfaz e me dá mais prazer.

Desde 2016, você é sócio do Fibra Estúdio, que fica na Barra da Tijuca, e da Sonora Entretenimento, selo musical e editora, distribuído pela Warner Music Brasil. Como surgiu a ideia de criar o selo?

A Sonora é fruto de um desejo de desenvolver artistas novos do segmento pop para o mercado. Iniciamos com a Julia Joia e hoje contamos com outros três artistas: Core, Tritom e Brunna. O nosso trabalho chamou a atenção da Warner, que passou a distribuir e apoiar os artistas do nosso selo.

Como é o trabalho que vocês desenvolvem lá?

Envolve desde a produção musical até a estratégia de lançamento e formatação de produto.

Em 2017, trabalhou no famoso NRG Studio, em North Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos, onde pôde produzir e gravar artistas brasileiros. Como foi a experiência?

Não fiquei trabalhando lá, apenas fui gravar alguns artistas. A experiência foi incrível de poder produzir em um estúdio, em Los Angeles, por onde passaram vários artistas mundialmente conhecidos.

Você tem uma história de superação, que pode servir de exemplo para muitos jovens. Que mensagem deixa para eles?

Que não desistam dos seus sonhos! Eu aprendi desde cedo a não dar ouvidos a pessoas negativas e a não parar porque os outros querem que eu pare. Agradeço a Deus, pois já realizei muitas coisas para um garoto de infância pobre e que, por muitas vezes, viu a mãe pedir um botijão de gás fiado para pagar no fim do mês.

Como foi para superar os 'do contra'?

Todos à minha volta diziam para não sonhar muito alto, que tudo que eu desejava conseguir, era muito difícil e fora da minha realidade, para tentar fazer outra coisa da vida, porque viver de música era impossível. Enfim, continuo seguindo meu propósito sem olhar para o lado. Agradeço a confiança dos artistas, clientes e parceiros.

Quais são os projetos futuros?

Fazer da Sonora o maior selo de música pop do Brasil, descobrindo novos talentos e lançando, em parceria, com a Warner Music.