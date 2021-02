Anderson Leonardo chega à 33ª DP (Realengo) Luciano Belford

Por Thuany Dossares

Publicado 05/02/2021 17:33 | Atualizado 05/02/2021 18:10

Rio - O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, assumiu para a polícia que teve relação sexual com o funkeiro, Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, de 21 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Reginaldo Guilherme, titular da delegacia de Realengo, que investiga o caso. Anderson alega ainda que foi a primeira e única vez que teve relação sexual com o jovem.



O jovem acusa o pagodeiro de estupro.



Anderson Leonardo foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o suposto crime, na tarde desta sexta-feira, na 33ª DP (Realengo). Ele chegou na delegacia as 14h35 e seu depoimento já dura três horas.



Segundo MC Maylon, o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro, dentro de um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O vocalista do Molejo nega as acusações criminosas. No entanto, em depoimento, declarou que manteve relação sexual com Maylon.