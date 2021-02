Material foi apreendido pelos agentes militares Divulgação/PMERJ

Publicado 05/02/2021

Rio - Três bandidos foram baleados, nesta sexta-feira (5), durante uma intensa troca de tiros com policiais militares, na BR-101, na altura de Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) estavam passando pela via quando avistaram agentes do Polícia Rodoviária Federal (PRF) sendo atacados por criminosos armados. Os policiais reagiram em auxílio e houve confronto.

O trio baleado, que não teve o estado de saúde revelado, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Com eles, foram apreendidos três radiotransmissores, três pistolas e entorpecentes a serem contabilizados. A ocorrência foi apresentada na 73ª DP (Neves)