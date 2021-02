Governador em exercício participa da posse do presidente do Tribunal de Justiça Foto: Divulgação / Rogerio Santana

05/02/2021

Rio - Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC) participou, nesta sexta-feira, da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Eleito com 95 dos 177 votos computados, Figueira irá comandar o poder judiciário estadual até 2022.



"Desejo ao desembargador Henrique Figueira e a todos da nova administração muito sucesso nesta trajetória à frente da presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Parabenizo também o desembargador Claudio de Mello Tavares, que conduziu os trabalhos durante os últimos dois anos. Tenho muito respeito pelo Judiciário e acredito que, juntos, os três Poderes podem realizar um trabalho exitoso. Quem ganha com essa parceria e união de esforços é a população fluminense", destacou Cláudio Castro.



O novo presidente tem como objetivo investir em tecnologia no TJ através da transformação digital, que poderá otimizar o andamento de processos no estado. "Ao assumir este importante cargo, garanto que o faço com disposição em realizar uma gestão eficiente para obter fundamental e indispensável colaboração e dedicação dos magistrados integrantes desta corte e de seu corpo de funcionários auxiliares, além dos partícipes das estruturas necessárias da justiça, como advogados e Ministério Público", afirmou o desembargador.

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux; do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins; do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luis Roberto Barroso; da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano; da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB nacional), Felipe Santa Cruz; o procurador-geral de Justiça do Estado, promotor Luciano Mattos, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta; o prefeito da capital, Eduardo Paes (DEM) foram algumas das autoridades presentes na posse do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.