Por O Dia

Publicado 06/02/2021 00:00

O juiz André Salomon Tudisco, da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, emitiu decisão favorável à Editora O Dia em causa aberta pelo American Bank Factoring. Na ação, a empresa cobrava o direito de resposta e a retirada de matérias publicadas em O DIA, em julho de 2020, onde a relação da organização com um de seus clientes, a Fazendas Ecológicas S/A, foi noticiada.

O magistrado pontuou que o conteúdo publicado tinha por objetivo questionar se as taxas de juros do American Bank Factoring seguiam as boas praticas de mercado. O juiz reforçou que o uso do processo judicial movido pela Fazendas Ecológicas S/A foi noticiado de forma isenta e sem "qualquer ataque à imagem dos Requerentes".

"Não é possível reconhecer que houve sequer a possibilidade de abalo à imagem dos requerentes, pois se tratam de sólida instituição de fomento mercantil e seu sócio, respectivamente, dificilmente afetados pela publicação de notícia genérica contendo críticas à sua sistemática de cobrança de juros. Por óbvio, a atividade exercida pela instituição requerente é de grande importância e, portanto, são alvo de maior atenção pela sociedade e imprensa, o que, por si só, não revela qualquer perseguição ou ataque direto à sua imagem. Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, julgo improcedente o pedido", concluiu o juiz.