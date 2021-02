Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) Google / Reprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 06/02/2021 09:08

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na tarde de sexta-feira, dois homens suspeitos de integrar uma milícia. Segundo a especializada, Igor Cimas Laia, de 25 anos, e Guilherme Henrique Cardoso Lucinda, de 26, atuam no bairro Maria Helena, em Duque de Caxias, e contra eles foram cumpridos mandados de prisão preventiva por homicídio e tentativa de homicídio. A dupla é investigada em seis crimes.



As investigações da DHBF apontaram que Igor foi o responsável por um homicídio contra uma mulher, no dia 25 de março de 2020. Na ocasião, os disparos efetuados por ele acabaram ferindo também uma outra pessoa. Este crime, resultou contra ele dois mandados de prisão.



Menos de um mês depois, Igor participou de outro assassinato. De acordo com a polícia, no dia 12 de abril, ele, Guilherme Henrique e um terceiro miliciano, que ainda está foragido, invadiram uma casa no bairro Maria Helena, e começaram a atirar. Uma pessoa morreu e outras três foram baleadas, entre elas, uma mulher que estava grávida de oito meses.



Segundo a apuração da especializada, a milícia que integra Igor e Guilherme é responsável por homicídios, extorsões, roubos de carga, receptação, entre outros crimes, no bairro Maria Helena e adjacências, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.