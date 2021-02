Prisão foi feita pela delegacia de Campo Grande Reprodução / Google Street View

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, neste sábado, um motorista de aplicativo que tentou matar a tiros um ambulante no bairro da Zona Oeste do Rio. Paulo Vitor Justino Rafael foi atingido por dois tiros dados por Tharik Luis Petersen, na última terça-feira.

De acordo com o delegado Luís Maurício Armond, titular da 35ª DP, Tharik atirou contra Paulo Vitor porque há cinco anos fez um empréstimo ao ambulante, que até hoje não foi pago. Por causa da dívida, o motorista já tinha ameaçado a vítima outras vezes.

No momento do crime, Paulo Vitor estava vendendo balas e água em um sinal da Rua Arthur Rios, quando Tharik apareceu em um Nissan March. Após ser baleado, o ambulante foi socorrido no Hospital Rocha Faria, no mesmo bairro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele chegou a ser transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, e voltou para o Rocha Faria, de onde teve alta na quinta.

O motorista foi capturado na Rua Irajuba. Na distrital, ele foi autuado por tentativa de homicídio.