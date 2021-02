'Festa na piscina' na Zona Oeste é interditada por fiscais da Prefeitura

Rio - A prefeitura interditou a Super Poolparty, uma festa produzida pelas empresas Friends Eventos e Tao Islands, na manhã deste domingo. O evento não tinha licença sanitária e desrespeitava às normas de proteção à vida.

Para tentar driblar a fiscalização, os organizadores só divulgaram o local, em Vargem Pequena, por volta das 9h. A operação foi uma parceria da secretaria de Ordem Pública com a Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e a Polícia Militar.



"Fazemos monitoramento com inteligência para impedir que essas festas aconteçam e buscar responsáveis pela organização desses eventos, que contribuem para a morte de pessoas e responderão por seus atos. Fazemos ações, inclusive, a posteriori. Constatando que o evento foi realizado, empresas serão multadas e poderão até ter seus alvarás cassados", declarou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



De acordo com a pasta, desde 15 de janeiro, já foram feitas 397 inspeções, aplicadas 204 infrações e realizadas 35 interdições. Na noite deste sábado, a vigilância sanitária, em operação de fiscalização em parceria com a secretaria de Ordem Pública, interditou a boate Red Nine, no Centro, onde funcionava o Espaço Franklin. Agentes constataram aglomeração em pista de dança, som alto e consumo de bebidas em pé. A casa recebeu multa de R$ 2.812,14.

