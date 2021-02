Grande quantidade de material entorpecente foi encontrado com o indivíduo Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 16:00 | Atualizado 07/02/2021 16:01

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na manhã deste domingo (7), um homem, de 27 anos, que estava com drogas, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Os agentes estavam patrulhando na região, quando se depararam com o indivíduo em uma moto. Ele tentou fugir em direção à Rua Paulo Setúbal, mas a viatura conseguiu detê-lo. O preso não teve o nome revelado.

O criminoso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado, e já está à disposição da Justiça. Na ação, foram apreendidos, com ele, 190 pinos de cocaína, 56 trouxinhas de maconha e 29 pedras de crack.