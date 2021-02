Rio permanece em estágio de mobilização nesta segunda-feira. Facebook/COR

Publicado 08/02/2021 11:02

Rio - Após semanas de calor intenso e céu azul, o Rio volta a apresentar tempo fechado e chuvas durante o dia nesta segunda-feira (08). Segundo o Alerta Rio, o clima permanecerá instável durante todo o dia, com precipitação leve a moderada em pontos isolados da cidade e temperaturas de até 29° C.



No Twitter, em tempo real, o Centro de Operações do Rio mostrou alguns bolsões d'água espalhados pela cidade causados pela chuvas. Até o momento, tanto a região da Lagoa quanto em Botafogo apresentaram diversos pontos de alagamento, causando lentidão na Avenida Epitácio Pessoa,; na altura da Avenida Vinícius de Moraes, na Rua Grandeza; esquina com Rua Gal, Rua São Clemente; na altura da Rua Guilhermina Guinle.

BOTAFOGO | BOLSÃO D'ÁGUA na Rua São Clemente, altura da Rua Gulhermina Guinle. Equipes acionadas. #zonasul pic.twitter.com/QhUwsg0gfx — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 8, 2021



Segundo o COR, a Avenida Niermeyer também teve de ser fechada devido ao acúmulo de chuva de 5mm em uma hora, o que fez a via atingir o protocolo de interdição do trecho. Equipes da Guarda Municipal da cidade já estão no local para orientar o trânsito. Segundo o COR, a Avenida Niermeyer também teve de ser fechada devido ao acúmulo de chuva de 5mm em uma hora, o que fez a via atingir o protocolo de interdição do trecho. Equipes da Guarda Municipal da cidade já estão no local para orientar o trânsito.

