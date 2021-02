Por O Dia

Publicado 08/02/2021 14:56 | Atualizado 08/02/2021 15:02

Rio - Policiais ambientais encontraram, na manhã desta segunda-feira, um areal clandestino, de cerca de 20 mil m² em Seropédica, na Região Metropolitana. Os agentes chegaram ao local após receberem informações do programa Linha Verde (0300 253 1177) do Disque Denúncias, que repassou ao menos oito informações desde o ano passado aos policiais.



Segundo as denúncias, diariamente era possível avistar a presença de homens armados extraindo recursos minerais de maneira irregular no local, que fica na Rua Cândida Maria da Conceição, no bairro Campo Lindo. Os suspeitos seriam membros de uma milícia que atua no município. Os policiais realizaram buscas no local, mas durante a fiscalização, não encontraram ninguém no terreno.

Com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais, os agentes seguiram para a 48ª DP (Seropédica), onde a ocorrência foi registrada.