Por Bruna Fernandes

Publicado 09/02/2021 00:00

A internet ficará agitada no próximo domingo, 14h, com a apresentação de mais uma edição da Roda Cultural Consciente - RO.C.C, um grande encontro virtual que reunirá Mcs, Bboys, grafiteiros e DJs. A proposta é aproximar apaixonados pela cultura hip hop, que poderão batalhar uns com os outros, num duelo do bem, ou mesmo assistir ao embate. A transmissão ao vivo acontece no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYDGCQ0-3XYd3S2x_RlHCLQ

Apresentada pelo rapper e produtor cultural Tonny Boss, profissional que, além de trabalhar há mais de dez anos com atrações da cultura Hip Hop, tem longa bagagem com projetos sociais de aulas de basquete na Zona Oeste. O formato da batalha reúne em um local físico apenas os participantes da batalha, respeitando as normas de segurança do Ministério de Saúde.

Já a plateia assistirá o evento de forma virtual, podendo votar em seu artista preferido, através de emojis no Youtube do organizador. A contagem dos votos será feita ao final das disputas, anunciando os vencedores. E, quem deseja batalhar, ainda há tempo, basta se inscrever através do direct do Instagram ou messenger do Facebook: @tonnybossoficial

Como atrações convidadas, o público contará com renomado rapper Ramonzin, com grandes sucessos como 'A Se Ela Soubesse', e a DJ Dinna Groove, que irá embalar a pista e as batalhas de bboys. Também haverá sorteios de prêmios aos participantes que responderem às perguntas que serão lançadas ao longo do evento. Já o ganhador das batalhas receberá uma premiação em dinheiro e uma tatuagem.

Tonny, idealizador do projeto, conta que sente saudades das grandes rodas culturais, mas não desanima. Para ele, o formato virtual também é valido, pois proporciona ainda mais possibilidades de se alcançar novos públicos, que poderiam ter dificuldades se o evento fosse físico. Com esta edição virtual, ele pretende mostrar a importância da cultura e da internet, como ferramenta de inclusão social se usadas da maneira correta.

"A pandemia baqueou muita gente, e mesmo ainda num cenário de incertezas, precisamos de válvulas de escape para fugirmos um pouco da angústia, depressão e preocupações causadas pela Covid-19. Nossa preocupação é promover entretenimento, com conscientização da importância de nos cuidarmos, além de reunir os amantes da cultura hip hop", conta.

Tonny admite sempre ter aquele típico friozinho na barriga antes e durante qualquer produção. E diz que sentirá falta do calor, da energia do público. Mas acredita que os amantes da cultura hip hop vão curtir o formato digital e será de grande valia para a inclusão social, já que o rap é uma cultura oriunda das periferias, criando conexões entre o artista e o público.

"Meu desejo é que a versão digital possa alcançar não só o público da Zona Oeste do Rio, como de outros estados. Será maravilhoso interagir com outros apaixonados pela cultura hip hop. As rodas culturais sempre trazem um pouco de conhecimento, cultura e sabedoria, e muitas ainda são alimentadas por rimas ferozes e cheias de malandragem, brincadeiras, onde o próprio adversário alimenta a criatividade do MC. Espero que o público da cultura urbana se reúna com a gente. Estou ansioso para este evento", finaliza.