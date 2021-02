Por O Dia

Publicado 09/02/2021 00:00

O projeto Vivências em Danças Populares - @vivenciasdancaspopulares, contemplado pela lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, levará ações específicas a comunidades do Rio para jovens a partir dos 10 anos e adultos. A ideia é fortalecer a cultura local com vivências nas pernas de pau.

As oficinas acontecerão em três comunidades, com quatro encontros por fim de semana. Sempre em duas turmas, aos sábados e domingos, das 13h30 às 15h30 e das 16h às 17h30, dentro de todos os protocolos sanitários de segurança para a prevenção do Covid-19.

"As dinâmicas vão acontecer orientadas por diálogos sobre referências e histórias que compõem as manifestações, valorizando a cultura popular por meio do resgate da oralidade. Viabilizando grupos tradicionais, mestres, mestras que atuam protagonizando os processos que mantém vivo os saberes populares e muito nos influenciam", afirma Natalia Sant'Anna, do @vivenciasdancaspopulares, acrescentando:

"Faremos uso da descrição dos instrumentos e movimentos que compõem cada uma delas, ressaltando a poética que é construída por meio da interação entre esses elementos, nossos corpos e a perna de pau esse brinquedo popular de agigantar as emoções. Esperamos com o projeto promover o intercâmbio e valorização da cena cultural local".

A partir do próximo sábado, o @vivenciasdancaspopulares levará danças de pernas de pau com um convidado diferente a cada semana. Sábado e domingo, a Favela Orgânica, no Morro da Babilônia, receberá a experiência do Jongo nas alturas. No domingo, a convidada será Jéssica Castro.

No fim de semana seguinte, dias 20 e 21, o projeto social da Rocinha receberá vivências de pernas de pau com Maracatu. No dia 21, os convidados serão do Tambores de Olokun. Já no último fim de semana de fevereiro, dias 27 e 28, o projeto Lata Doida, em Realengo, terá a vivência do Coco através das pernas de pau. O convidado do dia 28 será o grupo de Brincantes da Terra Branca.

A ideia é levar uma experiência única para cada participante. Lembrando que todos os alunos devem usar máscaras e serão instruídos dentro de todos os protocolos de segurança, além de participar do ciclo de convivência, onde terão conversas sobre medidas de prevenção.

Ao final do evento será produzido um minidocumentário apresentando o projeto final, além de uma exposição de fotos que será disponibilizada nos canais do projeto Vivências em Danças Populares. Mais informações em @vivenciasdancaspopulares