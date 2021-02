Por O Dia

Publicado 09/02/2021 00:00

Uma boa notícia para a comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste. A partir de março, sempre aos sábados, a ONG Nóiz abrirá suas portas para receber 20 alunos que irão participar do vestibular social denominado Gradua Nóiz. É a oportunidade ideal para jovens e adultos se prepararem para o próximo Enem de forma gratuita.

As aulas serão alternadas, entre presenciais e virtuais, ainda por conta da pandemia da Covid-19. "Sempre sonhamos em lançar um projeto como esse, que é exatamente o que a gente acredita. Oportunidade através da educação", reforça André Melo, presidente da ONG Nóiz.

As inscrições estão abertas e são feitas através de um link nas redes sociais do projeto: http://noizprojetosocial.org/. Para mais informações, falar com Karen Pereira, coordenadora do Gradua Nóiz, através do telefone (21) 96508-0175.