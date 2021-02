Grande fila se formou sob o sol quente ontem no Posto Washington Lopes, no Centro de São Gonçalo Estefan Radovicz/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:03 | Atualizado 09/02/2021 10:36

Rio - As cidades de São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana, estão com a vacinação contra a covid-19 suspensas nesta terça-feira. Ainda não há previsão para a volta da vacinação.

Em São Gonçalo, as doses da CoronaVac se esgotaram na sexta-feira (5). A operação de vacinação foi criticada pela população por atender pessoas de cidades vizinhas. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que 20.325 pessoas – entre trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com deficiência – receberam a primeira dose no período de três semanas, esgotando o imunizante nas policlínicas municipais.

Niterói

A Prefeitura de Niterói informou que solicitou ao Ministério da Saúde e ao governo do estado uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 para prosseguir a imunização na cidade. Sem as doses disponíveis, a vacinação em policlínicas foi suspensa. Nas redes sociais, na segunda-feira (8), o prefeito Axel Grael ressaltou que Niterói estará preparada para retomar a vacinação assim que receber mais doses do governo federal.



“Nós iniciamos a vacinação em Niterói no dia seguinte à chegada das primeiras doses na cidade. Seguimos o critério de prioridades determinado pela legislação e também de acordo com a nossa preocupação com os mais vulneráveis. Priorizamos os trabalhadores da saúde na linha de frente e os idosos em instituições de longa permanência. Passamos em seguida para os profissionais de saúde acima de 60 anos e também os idosos acima de 90 anos, incluindo os acamados. E nesta segunda-feira, quando iniciamos a vacinação de pessoas acima de 88 anos, nossos estoques acabaram. Nós aguardamos a chegada de novas doses, embora não haja nenhuma previsão do Ministério da Saúde. E anunciaremos a retomada do nosso cronograma assim que essas vacinas chegarem", explicou o prefeito.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, ressaltou que Niterói está pronta para retomar a vacinação assim que receber novas doses.



"Niterói tem um plano estruturado e profissionais competentes, habilitados e treinados nas unidades de saúde para realizar a vacinação. O Município tem sido exemplar até agora no processo de aplicação de vacinas contra o novo coronavírus. Estamos entre os municípios que aplicaram mais vacinas por habitante na Região Metropolitana, com uma vacina para cada 25 habitantes, em média. Mas temos hoje um limite, que é a disponibilidade de doses. Nossa intenção é vacinar o maior número de pessoas no menor tempo possível. Mas, para apresentar um calendário que seja real, e não uma peça de ficção, precisamos saber a quantidade de vacinas que iremos receber e o dia em que elas chegarão. E hoje não temos essa informação do Ministério da Saúde", explicou Rodrigo Oliveira.



O secretário esclareceu ainda que as 11.620 doses em estoque na cidade são para a segunda fase de vacinação de trabalhadores de Saúde da linha de frente de combate à Covid-19. A imunização para esse público específico inicia nesta semana nos locais onde eles trabalham.

São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo informou que não há mais vacinas disponíveis para a vacinação da população e segue no aguardo de novas remessas do imunizante para voltar a vacinar profissionais de saúde que não fazem parte da rede municipal e idosos com mais de 90 anos.

Ainda segundo a pasta, as 13.795 vacinas disponíveis na cidade são para vacinar os profissionais de saúde da rede municipal, unidades particulares e estaduais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus, além dos funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas. Essas pessoas começaram a receber, nesta segunda-feira (08), a segunda dose da vacina CoronaVac. A distribuição desta segunda dose termina até a próxima quinta-feira e a vacinação deve ser finalizada na próxima semana.

Ainda segundo a prefeitura do município, a previsão da chegada de novas vacinas era para hoje, mas o governo do estado cancelou a distribuição. Também foram realizadas mudanças no Plano de Ação Municipal para garantir que a população do município seja vacinada e evitar filas nos próximos dias de vacinação. Os trabalhadores da área de saúde terão que comprovar vínculo com trabalho no município ou comprovante de residência.



São Gonçalo informou que já vacinou 23.434 pessoas, sendo 21.560 trabalhadores da saúde, 437 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.