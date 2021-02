Fuzis apreendidos em Costa Barros Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:05 | Atualizado 09/02/2021 09:20

Rio - Policiais Militares do 41º Batalhão (Irajá) foram alvos de tiros, na manhã desta terça-feira, durante patrulhamento na rua Fernando Lobo, um dos acessos ao Complexo do Chapadão, em Costa Barros.

De acordo com a corporação, dois criminosos foram baleados no confronto e cinco fuzis apreendidos. A PM informou que o policiamento está reforçado no local.

