Aves silvestres e 30 cães são resgatados em uma casa em Irajá, na Zona Norte do Rio Divulgação / Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:43 | Atualizado 09/02/2021 15:09

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, com apoio da Subsecretaria de Proteção Animal e a Polícia Ambiental, resgataram, na segunda-feira, 34 aves silvestres e 30 cachorros em estado de completo abandono, em uma casa em Irajá, na Zona Norte do Rio. A operação aconteceu após uma denúncia.

Foi a primeira vez que a Lei Sansão foi aplicada no Rio de Janeiro. A polícia verificou que os animais estavam sofrendo maus-tratos, além de crime ambiental. O proprietário foi conduzido para delegacia e irá responder por dois crismes: maus-tratos, na forma da lei Sansão, e crime ambiental.



O secretário Vinicius Cordeiro destacou que a prefeitura do Rio tem intensificado as ações de combate ao tráfico de animais. Até o momento 169 atendimentos foram feitos após denúncias pelo número 1746.



"Maus-tratos a animais no Rio de Janeiro não terão trégua. A Polícia Ambiental tem sido nossa grande parceira. Após essa operação, realizamos a primeira detenção por infração a maus-tratos a animais domésticos, caracterizando a primeira detenção e aplicação da lei sansão na cidade do Rio de Janeiro", afirmou Vinicius.



Publicidade

O coordenador de operações da prefeitura também falou sobre o objetivo de combater os maus-tratos aos animais. "Nosso principal objeto é combater os maus-tratos de todo tipo e em todas as espécies de animais. Para isso contamos com equipes de resgates preparadas, inclusive com veterinários", afirmou Jack Calderini.

Para o secretário Marcelo Queiroz a parceria com a SMPDA é importantíssima, não só para coibir maus-tratos, como também crime ambiental.



"Estabelecer parcerias são fundamentais para darmos respostas rápidas e eficientes no combate aos maus-tratos aos animais. O Secretário Vinicius é um grande parceiro. A nossa equipe RJPET segue 24 horas atuando para que mais ações de sucesso como esta aconteçam", disse Marcelo.

Publicidade

Linha Verde em Barra Mansa



Além da ação da Subsecretaria de Proteção Ambiental, policiais militares resgataram 11 porcos e cinco aves da fauna silvestre em Barra Mansa, no Sul Fluminense, na segunda-feira, após uma denúncia feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – sobre criação irregular de porcos. Um suspeito foi encaminhado para a 90ª DP e será autuado por crime de posse irregular de arma e crime ambiental.



De acordo com a Linha Verde, os policiais foram até a Rodovia Engenheiro Alexandre Drable e encontraram um chiqueiro onde eram criados 11 porcos, sem nenhuma estrutura para tratamento dos resíduos que eram lançados diretamente ao solo e próximo a um curso hídrico, sem nenhum tipo de licenciamento. Os agentes realizaram buscas na residência onde encontraram três trinca ferros, um tizil e um coleiro, todos engaiolados e sem anilhas de identificação junto ao IBAMA, além de seis aratacas (armadilhas de caça), uma espingarda calibre 24 e um cartucho.

Publicidade

Na ação foram apreendidas uma espingarda, um cartucho de calibre 24e seis armadilhas utilizadas para caça ilegal. Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde após tratamento serão devolvidos ao seu habitat natural.



Crimes ambientais no Estado do RJ podem ser denunciados de forma anônima ao Linha Verde, através do telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ", onde é possível enviar fotos e vídeos.