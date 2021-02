Prefeitura põe fogo em duas toneladas de materiais irregulares em praias selvagens da Zona Oeste Jéfferson Teófilo

Por Bruna Fernandes

Publicado 10/02/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ateou fogo em duas toneladas de materiais irregulares, recolheu 850 quilos de lixo, autuou uma pessoa e retirou várias barracas de acampamento e comércio ilegais, nesta terça-feira (09/02), nas praias selvagens do Perigoso, do Meio e Funda, localizadas no Parque Natural Municipal de Grumari, na Zona Oeste do Rio.



O objetivo da operação, entre os bairros de Grumari e Barra de Guaratiba, foi reprimir acampamentos em área protegida e retirar barracas de venda de bebidas clandestinas. As praias do Perigoso, do Meio e Funda têm proteção integral – o Parque de Grumari é gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



– São áreas protegidas, riquezas da cidade, que precisam ser cuidadas. Esta é mais uma ação de defesa dura do meio ambiente – disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere.



Os principais materiais recolhidos foram latas de cerveja, garrafas PET e sacos de biscoito. A ação contou com apoio da PM Ambiental, da Guarda Municipal do Rio e da Capitania dos Portos. As equipes, com 50 pessoas, chegaram à Praia do Perigoso por mar e por terra. Por mar, um grupo aportou em embarcação da Capitania dos Portos; e por terra, a equipe teve de percorrer, por cerca de uma hora, uma trilha de difícil acesso.



Parte do material foi apreendido, colocado em botes infláveis da Prefeitura e transportado para a embarcação da Capitania do Portos. Os materiais utilizados para construção de barracas clandestinas foram incendiadas pela fiscalização. A prática é permitida pelo decreto federal 6514/08, que diz, em seu artigo 111, que os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando o transporte e a guarda forem inviáveis.