Agentes prendem criminoso que atuava em Seropédica, na Baixada Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:31 | Atualizado 09/02/2021 17:08

Rio - Policiais da 48ª DP (Seropédica) prenderam o líder de uma quadrilha de ladrões que praticavam diversos crimes no município de Seropédica e em outras localidades, na Baixada Fluminense. O bandido foi detido, nesta segunda-feira (8), dentro de uma estação de BRT, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O nome dele não foi divulgado.



O criminoso foi localizado após um trabalho de investigação, diversas diligências e monitoramento contínuo do setor de inteligência da 48ª DP. Após a prisão de seus comparsas, em dezembro de 2020, ele fugiu de Seropédica e passou a se esconder em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, e, depois, no Recreio dos Bandeirantes.



Segundo os agentes, o bandido possui diversas anotações criminais por roubo a pedestres, a veículo e a estabelecimento comercial, além de responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação, dano, ameaça e lesão corporal.



"Com esta prisão, acreditamos que o número de roubo diminuirá no município, pois, mesmo à distância, ele continuava a comandar ações criminosas desta quadrilha, que era uma das mais atuantes em Seropédica", disse o titular da 48ª DP, delegado Vinicius Miranda.