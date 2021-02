Por MARTHA IMENES

Publicado 10/02/2021 06:00

Os aposentados do Rio de Janeiro terão mais um local para vacinação contra a covid-19. À exemplo de São Paulo, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) colocou a sede da entidade e toda sua infraestrutura à disposição da Prefeitura do Rio e do governo do estado para vacinar os aposentados.

"Nosso objetivo é somar esforços com prefeituras e governos estaduais para vacinar o maior número possível de pessoas. E não serão apenas associados do sindicato que poderão ser imunizados, todos os aposentados poderão agendar o atendimento no Rio", garante João Batista Inocentini, presidente do sindicato.

Ele conta ao jornal O DIA que a sede da entidade no Rio, que fica na Praça Olavo Bilac 5, no Mercado das Flores, no Centro da cidade, tem plenas condições de atender os aposentados e idosos com conforto e segurança.

"Colocamos toda a estrutura do sindicato para enfrentarmos esse grande problema que assola o país, principalmente a população idosa, onde os índices de fatalidade são maiores", pontua.

Um ponto importante a ser destacado é que tanto em São Paulo, que já está vacinando desde a segunda-feira, quanto no Rio, os aposentados que não puderem se locomover serão vacinados em casa mediante agendamento. "Um carro do sindicato e uma enfermeira vão se deslocar para vacinar o idoso", assegura.

NEGOCIAÇÃO

Dois representantes de SP estão no Rio para negociar com o governo do estado e com a Prefeitura do Rio o acordo, que beneficiará centenas de idosos. Uma fonte informou ao jornal O DIA que um encontro preliminar será feito hoje, as 17h.

Questionada, a Secretaria Municipal de Saúde não confirmou a reunião. Mas informou que "planeja o calendário de vacinação contra covid-19 da cidade conforme os grupos prioritários estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações".

A secretaria de Saúde acrescentou ainda que "a vacinação para os idosos no município está sendo feita nas unidades de Atenção Primária, com escalonamento pela idade" e que "já foram vacinados idosos a partir de 88 anos e o calendário atingirá, até o fim deste mês, de forma regressiva, as pessoas a partir de 75 anos".

Estrutura pode ser instalada no Rio

Em São Paulo, o publicitário aposentado Francisco Tapia Rubio, de 93 anos, foi o primeiro a tomar a vacina contra a covid no Posto de Vacinação instalado na sede nacional do Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi).

"Mais uma vez cumprimos nosso papel de sindicato cidadão, amparando e defendendo a vida da população idosa. Destaco que o atendimento não é restrito ao associado, mas está aberto para toda população idosa", afirmou João Batista Inocentini.



O posto de vacinação na sede do sindicato é resultado de parceria entre a entidade, o governo do estado e a Prefeitura de São Paulo. A estrutura inicial é formada por dois enfermeiros, um técnico e dois atendentes. Caso a demanda de atendimentos aumente o Sindnapi já informou que fará novas contratações para dar conta do atendimento.



"É essa estrutura que queremos levar para o Rio de Janeiro. Os idosos são os que mais morrem dessa doença. Se temos a estrutura e a experiência, por que não fazer uma parceria para vacinar o maior número de idosos possíveis?", questiona Inocentini.

Sem vacinas e com fila

Um problema abastecimento fez o Centro Municipal de Saúde Professor Masao Goto em Jardim Sulacap, na Zona Oeste, ficar sem vacinas contra a covid-19 por 1 hora, o que causou fila na porta da unidade. e descontentamento. A denúncia foi feita pelo site Sulacap News. O jornal O DIA esteve na unidade e constatou que o problema foi resolvido antes da hora do almoço.



Bem humorado, um idoso, que pediu anonimato, fez elogios às equipes que trabalham no local. "Aqui está sempre limpo, organizado, sem confusão e aglomeração. Isso de faltar vacina nunca aconteceu. Só se agora pediram ajuda do Pazuello para distribuir as vacinas", disse rindo.

Questionada pelo site Sulacap News, a Secretaria Municipal de Saúde informou que: "Houve uma situação pontual de desabastecimento momentâneo, gerado por uma procura maior que a esperada, e que a reposição das doses já está em andamento. Não há falta de vacina para os grupos prioritários, de acordo com o calendário da SMS nesse momento".