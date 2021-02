Criminosos instalavam microcâmeras em caixas eletrônicos para roubar senhas no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:46

Rio - Após investigações, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça três homens acusados de fazer parte de uma organização criminosa que clonava cartões através de microcâmeras instaladas em caixas eletrônicos, que capturavam as senhas das vítimas. Os dados eram usados para sacar o auxílio emergencial e outros benefícios como Bolsa Família.

O trio, identificado como Clóvis Lima de Oliveira, de 48 anos, Francisco José de Oliveira, 43, e Alexandre Rodrigues Lima, de 40, foi denunciado pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa.

Os homens forma presos no dia 6 de janeiro deste ano, pela Polícia Civil do Rio. De acordo com informações, Clóvis e José Francisco foram presos na Linha Amarela, na altura de Jacarepaguá, na Zona Oeste, algumas horas depois de sacarem valores de 7 contas em uma unidade eletrônica da Caixa Econômica Federal em Niterói, na Região Metropolitana.

No total, os criminosos conseguiram sacar R$ 8.427 das vítimas. Durante a abordagem dos policiais, o agentes encontraram dentro do carro onde os dois estavam dezenas de cartões de crédito clonados.

Além deste achados, os agentes também encontraram seis microcâmeras escondidas no painel do carro, que eram usadas para capturar as senhas que as vítimas digitavam nos caixas eletrônicos.

Depois, os policiais foram até um apartamento em Curicica, em Jacarepaguá, onde foi preso Alexandre, o terceiro integrante. No imóvel, que seria o escritório da organização criminosa, foram achamos mais cartões e o dispositivo conhecido como 'chupa-cabra', que captura dados bancários, parte de terminais de auto atendimento e mais microcâmeras.

De acordo com as investigações, o trio é reincidente nos crimes de clonar cartões e sacar dinheiro das vítimas.