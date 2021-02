Por Bruna Fernandes

Publicado 11/02/2021 00:00

Seguindo em busca de um desfile memorável no Carnaval de 2022, a Unidos de Bangu anunciou o retorno do Intérprete Thiago Brito como voz oficial da escola. O cantor teve uma passagem pela agremiação em 2018, na volta da Vermelho e Branco da Zona Oeste à Marquês de Sapucaí.

Com uma grande carreira no Carnaval e vários prêmios conquistados, Thiago tem passagens por diversas escolas, sendo campeão com a Inocentes de Belford Roxo em 2012. Além do Rio de Janeiro, ele foi voz oficial da Camisa Verde e Branco, em São Paulo e em San Luís, na Argentina, durante o Carnaval fora de época celbrado no país vizinho.

"Meu retorno está sendo muito bacana. Na minha passagem pela escola, em 2018, conquistei vários amigos e muitos deles queriam a minha volta. Quando o presidente Leandro me chamou e ainda revelou que era um convite de toda diretoria e segmentos, não teria como não voltar", revelou Thiago Brito.

A Unidos de Bangu realizará uma Live em abril, onde fará a apresentação oficial de todos os seus contratados e fará o lançamento do samba-enredo, além da Coroação da Rainha de Bateria, Wenny Isa.