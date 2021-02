Por Bruna Fernandes

Publicado 11/02/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo retoma a vacinação contra a covid-19, hoje, imunizando profissionais de saúde e idosos. Foram feitas mudanças no Plano de Ação Municipal para garantir que trabalhadores da saúde com mais de 60 anos tenham prioridade, assim como a população idosa do município.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. André Vargas, São Gonçalo vem cumprindo à risca o que determina o Plano Nacional de Imunização em relação aos grupos prioritários. Ele explicou que as alterações, a partir de agora, também seguem as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde. Ainda houve mudanças nos locais e horários de atendimento.

São Gonçalo recebeu 8,2 mil doses da vacina CoronaVac na última terça-feira. A mesma quantidade dessa nova remessa de vacinas continua retida na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), no Barreto, em Niterói, e só será retirada em data a ser definida pelo Governo do Estado para aplicação da segunda dose.

A partir de hoje, poderão ser vacinados idosos com mais de 87 anos que apresentem documento de identidade e carteira de vacinação. Os profissionais de saúde com mais de 60 anos e que trabalham em hospitais serão contemplados. São eles: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Os idosos acamados que já são atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) também serão vacinados.

A partir de hoje, a vacinação contra a covid-19 em São Gonçalo acontecerá em mais unidades: polos sanitários Hélio Cruz, em Alcântara; Washington Luiz, no Zé Garoto; as clínicas gonçalenses do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal; e a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade. O Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro, deixará de aplicar a vacina contra a covid-19 por estar próximo de outra unidade que já presta o atendimento.

As unidades estarão aplicando as vacinas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto no ponto facultativo do dia 15 de fevereiro e na terça-feira de Carnaval (dia 16 de fevereiro).

Segunda dose

As vacinas CoronaVac que vão imunizar com a segunda dose os profissionais da saúde da linha de frente nos hospitais públicos e particulares da cidade já começaram a ser administradas, desde segunda-feira, nos locais de trabalho. Segundo Dr. André Vargas, funcionários e pessoas de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e pessoas de residências terapêuticas começaram a receber a segunda dosde ontem.

Todos os profissionais da saúde serão contemplados com a vacinação. Entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme a disponibilidade de vacinas. Desde o início da campanha de vacinação contra covid-19, o município de São Gonçalo vem cumprindo o que determina o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários.