Agentes civis localizaram o criminoso no estacionamento de um shopping, na Barra da Tijuca Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:07 | Atualizado 10/02/2021 17:29

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam um homem, nesta quarta-feira (10), por abusar da cunhada no período em que ela tinha entre 11 e 13 anos. A prisão aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e faz parte da Operação Proteção à Infância, que tem como objetivo capturar autores de abusos contra crianças e adolescentes. O nome do criminoso não foi divulgado.



De acordo com os agentes, os abusos aconteciam na casa da vítima, sob ameaça. A menor, à época com 13 anos, começou a se automutilar, o que provocou a atenção dos professores de sua escola. Durante uma dinâmica sobre abusos infantis no colégio, ela contou que era estuprada pelo cunhado, que também é seu primo, sendo encorajada a contar para a família. A mãe da vítima procurou a delegacia e a investigação teve início em 2017.



Ainda segundo os policiais, o criminoso estava foragido em uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com base em ações de inteligência e monitoramento por duas semanas, a equipe da especializada conseguiu localizá-lo no estacionamento de um shopping, na Barra da Tijuca.



A Operação Proteção à Infância foi desencadeada pela DCAV em dezembro do ano passado e já prendeu oito criminosos.