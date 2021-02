Rio de Janeiro registra quase 6 mil novos casos de covid-19. Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 18:23 | Atualizado 10/02/2021 20:00

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quarta-feira (10), 547.081 casos confirmados e 30.950 óbitos por covid-19 no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas 158 mortes e 5.985 novos casos da doença, segundo o painel de controle do coronavírus.

A SES informou ainda que devido à instabilidade no Datasus, desde o dia 05 deste mês, houve dificuldade em extrair os dados diários nos dois últimos dias. "O problema acarretou num represamento das informações e aumento do número de registros divulgados nas últimas 24 horas. A SES reforça a informação que os 5.985 casos não ocorreram todos no mesmo dia, mas acabaram registrados na base de dados das últimas 24 horas devido aos problemas técnicos citados", diz a pasta.

Entre os casos confirmados, 511.816 pacientes se recuperaram da covid-19. De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) é de 59%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,2%.

Mudança na contagem de óbitos

A Prefeitura do Rio mudou o método de divulgação das mortes por covid-19 no município. Inicialmente, os dados eram contabilizados pelo dia do registro no sistema, agora, são divulgados no painel de acordo com a data da morte.

Como muitas vezes as mortes são registradas com dias ou semanas de atraso, os dados ficam defasados e apresentam uma falsa redução.

Em nota, a Prefeitura informou que a nova versão do painel busca apresentar dados de mais fácil entendimento e indicadores de maior importância e que os dados removidos eram imprecisos do ponto de vista epidemiológico, pois não refletiam de fato a distribuição da mortalidade ao longo do tempo.

"Defendemos que a melhor forma de registro é pela data em que o óbito ocorreu. Porque se houver alguma morte nos meses de outubro e novembro, que ainda esteja sendo investigada e só depois entrar no sistema, vai ser contabilizada no mês em que ocorreu, não na data em que foi registrada", justificou o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em entrevista ao vivo do Bom Dia Rio.