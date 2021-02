Homem é salvo por bombeiros após cair e ficar preso em poço na areia de Copacabana Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:46 | Atualizado 11/02/2021 13:46

Rio - Bombeiros resgataram, no fim da tarde desta quarta-feira (10), um homem que ficou soterrado na areia da praia de Copacabana, na altura do posto 2, na Zona Sul do Rio. O rapaz foi identificado como Joaquim Marinho, de 32 anos. De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, ele relatou às autoridades militares que trabalha como barraqueiro no local e que estava tentando cavar um poço quando caiu e ficou preso no buraco, por volta das 17h.

Após ser salvo pelos bombeiros, Joaquim foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto para ser avaliado por médicos. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde.