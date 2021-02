Momento em que Rafaela Valéria dos Santos e Thaís Franco Fontes chegam à delegacia, acompanhadas dos policiais Divulgação

Rio - Policiais da 29ª DP (Madureira) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (10), durante ação coordenada pelo delegado Neilson Nogueira, Rafaela Valéria dos Santos, de 22 anos, e Thaís Franco Fontes, de 28, que tentavam aplicar o "golpe da margem consignável" em uma idosa, no bairro de Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio.



Na última quinta-feira (4), após contato telefônico, Rafaela, acompanhada de uma mulher ainda não identificada, esteve na residência da vítima, alegando que ela teria direito a receber um valor relativo ao "saldo acumulativo" dos valores pagos à Previdência. Afirmou também que seria uma quantia em dinheiro que a idosa teria direito a receber devido ao seu tempo de contribuição.



Ao dizer que estava realizando o procedimento para que a vítima recebesse o valor, Rafaela conseguiu ter acesso ao documento de identidade e ao cartão bancário da idosa, assim como realizar fotografias dela.



Durante a conversa, a criminosa revelou que a vítima teria direito a receber R$ 30 mil referente ao "saldo acumulativo" e que esse valor seria depositado em sua conta.



Já na última segunda-feira (8), a investigada contou que o valor já estava disponível na conta da idosa, mas que ela deveria transferi-lo para a conta do Grupo Santana, empresa em que Rafaela e Thaís trabalham.



Desconfiando de que poderia se tratar de um golpe, a vítima foi à sua agência bancária, onde verificou que havia sido realizado um empréstimo sem o seu consentimento, no valor de R$ 30.574, e se dirigiu à 29ª DP para fazer a denúncia.



Thaís Franco Fontes trabalha como supervisora de Rafaela Valéria e, após diversos questionamentos realizados pela neta da idosa, entrou em contato para convencê-las a realizar a transferência, demonstrando que tinha pleno conhecimento da fraude.



Nesta quinta, quando compareceram à agência bancária para se encontrarem com a vítima e realizar a transferência da quantia, Rafaela e Thaís foram capturadas pelos policiais civis.



Para tentar dar aparente licitude às condutas e tentar desfazer os delitos praticados, as criminosas pretendiam simular uma cessão de crédito através de um contrato que traziam consigo. Mas a idosa não foi informada e nem consentiu a contratação de nenhum empréstimo.



As mulheres capturadas foram autuadas em flagrante pela prática de tentativa de estelionato e de crime contra as relações de consumo e serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça.