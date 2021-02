Fotos da imunização na Baixada Fluminense. Estefan Randovicz

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:02 | Atualizado 11/02/2021 15:58

Rio - Dando continuidade ao processo de imunização nesta quinta-feira (11), municípios da Baixada Fluminense tiveram sua manhã marcada por aglomerações em filas e sistema de drive-thru. Em Magé, a população elogiou a rapidez no atendimento, que mostrou cuidado com o grupo prioritário. Já em Belford Roxo, idosos voltaram para casa sem a vacina



"(Minha mãe) foi muito bem atendida, não tivemos dificuldade, não teve fila e foi rápido. Ela nem precisou sair do carro", contou Celso de Araújo, filho da Dona Ester, que foi vacina no drive-thru do pólo da Praia do Anil, em Magé.



Apesar do atendimento eficiente, a Prefeitura de Magé informou que só tem estoque de vacinas até esta sexta-feira, e não há previsão para a chegada de mais imunizantes.



Em Belford Roxo, as filas da Policlínica Neuza Goulart Brizola registraram aglomerações e idosos voltaram para casa sem vacinas, o que gerou revolta na população. "Chegamos no posto por volta das 07h30. Segundo o calendário de Belford Roxo hoje minha avó deves ser vacinada. Em nenhum momento está informado que teria um limite de vacinas por dia. Ao abrir o posto minha vó não foi vacinada pois só tinha senha suficiente para 100 pessoas. Levamos toda a documentação e mesmo assim ela não foi vacinada. Tinha aglomeração, pessoas furando fila e era uma desorganização total", contou Sabrina de Oliveira, que acompanhou a avó, Laudicea, de 84 anos, até a Policlínica.



"É revoltante, frustrante, estamos aflita. Pois eu como neta e toda família tivemos todo o cuidado para que ela não ficasse em aglomerações e em nenhum situação de risco, e isso é um desrespeito. Ela ficou muito sentida pois sempre esteve em dia com as obrigações dela com prefeitura: como IPTU e demais contas, para na hora fazem esse descaso com ela", completou Sabrina.

Procuradas, as prefeituras de Magé e Belford Roxo não responderam aos questionamentos até o fechamento desta matéria.

