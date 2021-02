Perfil falso de Cláudio José, usado para a comercialização das drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:38 | Atualizado 11/02/2021 17:29

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, na tarde da última segunda-feira (8), Cláudio José Simplico de Sousa por tráfico de drogas. Os agentes chegaram até Claudio, que vendia as drogas na modalidade "estica" após uma ronda que começou na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Na altura da Rua Xavier da Silveira, esquina com a Avenida Atlântica, eles avistaram Cláudio em atitude suspeita, aguardando em uma bicicleta e aparentando estar com algo em uma das mãos.

Após ser abordado e identificado, foi feita uma busca pessoal e foi encontrado, com ele, dois papelotes de cocaína. Questionado, ele alegou que estaria vendendo drogas por conta da crise econômica "por se encontrar em uma situação muito difícil". O homem foi capturado em flagrante.



Cláudio, que também é dono de um bar em Copacabana, afirmou que vendia drogas há mais de seis meses por meio de um aplicativo de relacionamento, por onde divulgava as entregas e captava clientes. O traficante só conhecia o comprador no momento da entrega, que era realizada pelo próprio autor no local escolhido pelo cliente. O atual comprador não foi identificado no momento da prisão.



Os policias agora investigam outros participantes do tráfico de drogas no local e onde Cláudio adquiria os entorpecentes. Claúdio José Simplico de Sousa foi encaminhado ao presídio, onde ficará à disposição da Justiça.