Por Karina Fernandes

Publicado 12/02/2021 00:00

Quem nunca ouviu a frase 'desce um gelo' para refrescar o calorão do verão? O pedido vale para qualquer que seja a solução nos dias de sol, bebida, sorvete ou outro produto. E como a zona oeste é uma das áreas mais quentes da cidade, um empresário de Santa Cruz está aproveitando o 'maçarico' para inovar e conquistar ainda mais clientes, por todo o Estado. Vitor Dias, de 35 anos, começou como empregado e criou a Gelo Du Padrinho, que vende gelo com sabor de frutas.

"Trabalhava entregando gelos, mas meu patrão me deu a oportunidade de vender também. Então, ganhava comissão das entregas e das vendas. Fui arrumando mais clientes e ele não deu conta. Assim, eu resolvi abrir meu próprio negócio. Comecei com gelo normal e de água de coco. Depois, senti a necessidade de que os produtos não poderiam ser apenas um complemento refrescante, mas fazer a diferença no sabor. Foi aí que comecei a testar os gelos com frutas", lembra ele.

Entre os sabores oferecidos pela Gelo Du Padrinho estão coco, morango, maracujá, kiwi, limão, abacaxi e abacaxi com hortelã. Vitor conta como fazer uso do produto. "Cada sabor tem uma combinação: os de coco combinam mais com energético e whisky; morango, com o gin rosa; as clientes executivas adoram maracujá com energético; o de limão, com caipirinha. E assim vai. Mas nada impede que o cliente, depois de alguns goles, misture tudo e faça a sua combinação", brinca o empresário.

A qualidade do gelo saborizado é garantida pelo criador: todos são feitos com frutas frescas e muito cuidado. Os de coco custam em torno de R$ 6 e os outros, R$ 7. As embalagens são de 500g e 1 kg. Apesar de a empresa ficar em Santa Cruz, eles entregam em qualquer parte do Rio. "Entrego até do outro lado da poça, como Niterói, Alcântara, Macaé. Tenho clientes em todo Rio, mas para entregar distante o mínimo são 50 sacos", revela.

A ideia deu tão certo que hoje o ex-patrão de Vitor virou seu cliente. E ele já está estudando o lançamento de novos sabores ainda este ano. Até o mês de maio, deve pintar o de menta, que já está em fase de testes. E quem pensa que o empresário para, está enganado.

"Meu sentimento é de gratidão total. Estou sempre buscando melhorar, aprender, aperfeiçoar e seguir viagem, sempre pra frente. O sucesso do meu produto só me impulsiona a crescer mais, sempre dando atenção aos erros apontados pelos clientes", define.

Para fazer sua encomenda ou obter mais informações, basta entrar em contato com Larissa Rosa responsável pelo marketing na fábrica, pelo WhatsApp (97014-3502). A empresa também tem perfil nas redes sociais Instagram (@fabricadegelodesabor) e Facebook (Gelo Du padrinho).