Por O Dia

Publicado 12/02/2021 00:00

Já estão abertas, em todo o Estado, as matrículas para novos alunos que desejam ingressar na Rede Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos). Essas escolas da rede estadual são administradas pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e voltadas para quem deseja concluir os ensinos Fundamental e Médio e está fora da idade escolar.

O processo continua on-line. A primeira etapa consiste na pré-matrícula, que deve ser feita no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/. Depois, é preciso mandar um e-mail para a escola onde deseja estudar anexando Identidade; CPF; Comprovante de residência atualizado; Histórico Escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de aproveitamento do Enem ou Encceja, ou Provão dos Exames Supletivos; Certidão de Nascimento ou de Casamento; e Certificado Militar (sexo masculino).

Para o Ensino Fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos e mais de 18 anos para o Ensino Médio. Diferente das escolas tradicionais, onde existem aulas regulares, o estudante matriculado no Ceja estuda de acordo com sua disponibilidade por meio de uma plataforma on-line adequada para o ensino semipresencial. O aluno conta sempre com o apoio de professores no estudo das diferentes disciplinas, e o material didático é disponibilizado gratuitamente, em sistema de empréstimo, na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, destacou a importância da rede na inclusão dos que estão fora da idade escolar. "As nossas instituições educacionais estão voltadas para acolher e possibilitar aprendizagens significativas aos estudantes, sejam jovens ou adultos fora da idade escolar. É dando oportunidade de inclusão, respeito e incentivo que possibilitaremos a inclusão e concretização dos sonhos dos nossos alunos."

O presidente da Fundação Cecierj, Jorge Roberto Pereira, destaca que a Ceja oferece o ensino semipresencial desde a década de 70 e há 8 anos utiliza uma plataforma on-line adequada, o que facilita a aprendizagem. "O aluno encontra todas as possibilidades para terminar seus estudos, seja pela plataforma, ou com auxílio presencial dos nossos professores", comenta.