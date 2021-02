Hospital Souza Aguiar Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 13:49

Rio - As unidades 24 horas da rede municipal de saúde – UPAs, hospitais e centros de emergência regional (CERs) – vão funcionar ininterruptamente no feriado de carnaval (16).

Os centros municipais de saúde e clínicas da família funcionarão no feriado exclusivamente para a vacinação contra a covid-19. Neste dia, serão imunizadas nas unidades pessoas de 83 anos ou mais.



As equipes de saúde também aproveitarão a terça-feira de carnaval para vacinar em domicílio idosos acamados a partir de 75 anos e para retornar às instituições de longa permanência, onde aplicarão a segunda dose da vacina nas pessoas que foram imunizadas logo no início da campanha: idosos que vivem em asilos e pessoas com deficiência institucionalizadas. População indígena e quilombola, além dos profissionais das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) envolvidos na campanha de vacinação também receberão a segunda dose neste dia.



Ainda na terça, unidades hospitalares e de pronto atendimento deverão aplicar a segunda dose da vacina nos seus próprios profissionais que tomaram a primeira dose no local de trabalho em janeiro.



O Laboratório Municipal de Saúde Pública e o Pronto Atendimento de Fiscalização Sanitária, do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária, estarão funcionando em regime de plantão.



Nos dias 15 e 17 de fevereiro, o funcionamento das unidades de saúde municipais será normal.



Outras informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.



Unidades que funcionam 24 horas:



– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque – Centro

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco – Del Castilho

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Antônio Carlos Mussum