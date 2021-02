Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

12/02/2021

Rio - A Prefeitura do Rio fechou três estabelecimentos entre a noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta nas zonas Sul e Oeste. Na operação conjunta coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a Dash Club, em Copacabana, não tinha alvará para atividade de boate, o Pink Flamingo, no mesmo bairro, não tinha autorização para funcionar como bar, e o depósito de bebidas “Tô com sede”, na Barra da Tijuca, descumpria interdição anterior por falta de alvará, sendo multado por desobediência. Ao todo, foram registradas dez infrações sanitárias em estabelecimentos de Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Leblon.As irregularidades encontradas pelos agentes foram aglomeração, distanciamento inadequado de mesas e cadeiras, funcionários sem máscara, clientes consumindo bebidas em pé, e pessoas fumando em área coberta. O depósito de bebidas fechado na Barra também foi multado por desobediência, pois já havia sido interditado anteriormente por falta de documentação.Além disso, dois veículos foram removidos por estacionamento irregular, um ambulante não autorizado foi orientado a se retirar e 42 bebidas foram apreendidas.