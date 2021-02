A dupla foi presa e encaminha a 13ªDP (Ipanema) Reprodução

Rio - Policiais da 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta quarta-feira (10), em Copacabana, na Zona Sul, um casal pelo crime de tentativa de latrocínio. Eles foram identificados como Maicon Martins dos Santos, de 30 anos, e Alexandra Loes Oliveira, de 20.

De acordo com as investigações, a dupla abordou uma vítima na porta de um bar da região. O homem estaria com uma garrafa de cerveja quebrada, e a mulher, com um cachorro. O criminoso teria colocado a garrafa na barriga da vítima a perfurando, enquanto a criminosa mandava o animal atacá-la, exigindo que a mesma entregasse o seu telefone celular.

Ainda segundo a polícia, Maicon tem 11 anotações criminais e Alexandra, 27. Entre os crimes cometidos estão furto, roubo, lesão corporal e receptação. Agora, o casal também deve responder por tentativa de latrocínio.