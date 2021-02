Turista boliviana desapareceu em 3 de fevereiro, no Morro Dois Irmãos, Vidigal. Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 16:24 | Atualizado 13/02/2021 21:58

Rio - Policiais militares realizaram, neste sábado, uma busca pela turista boliviana Yovanka Inés Aranda Hoffman. Ela saiu para fazer uma trilha no Morro Dois Irmãos, no Vidigal, na Zon Sul do Rio, no dia 3 de fevereiro, e está desaparecida desde então. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes atuaram pela região e nada foi encontrado.

Yovanka veio ao Brasil de férias no ano passado com seu cachorro, o Big. Por causa da pandemia, foi deportada para o Uruguai, onde mora, e Big não pôde ir junto devido às questões sanitárias. Então, a amiga e diretora de cinema Kelly Kélfis foi lar temporário do animal até a advogada voltar em dezembro de 2020 para o Brasil.

Publicidade

Segundo Kelly, a amiga sofre de depressão há anos. "O Big é o cachorro dela de assistência, ela tem ele há 7 anos, porque ela tem depressão profunda. A gente está assim preocupado. Eu a conheci no aeroporto quando eu estava voltando de férias e ela vindo para o Brasil passar férias em fevereiro de 2020. O Big estava solto no aeroporto e eu brinquei com ele e aí a gente trocou WhatsApp", disse.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) investiga o caso. Os agentes buscam informações que ajudem a localizar a vítima. Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Yovanka, ligue para 22020338 ou 25827129, ou entre em contato pelas redes sociais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (@DDPA_RJ).