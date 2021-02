Chuva e frio na cidade, na foto Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 20h35 deste sábado, devido aos núcleos de chuva fraca a moderada que estão atuando sobre a cidade. Segundo o Sistema Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva moderada atuam nas Zonas Norte e Oeste e núcleos de chuva fraca atuam na Zona Sul. A previsão é de chuva fraca a moderada até o período da madrugada.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Previsão para os próximos dias



Neste domingo (14), ventos em altos níveis da atmosfera permanecem atuando, com

previsão de pancadas isoladas de chuva moderada na madrugada.



Entre segunda-feira (15) e quarta-feira (17), o tempo continuará instável, com o céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva moderada, rápidas e isoladas, à tarde e à noite.

Recomendações:



. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios )

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).