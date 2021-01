Cidade do Rio registrou a tarde mais quente do ano na quinta-feira Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 11:13 | Atualizado 29/01/2021 14:13

Rio - Sem chuva, com poucas nuvens e sem a entrada de ventos frios de origem polar, todo o estado do Rio de Janeiro vai continuar muito quente nos próximos dias. Não há previsão de chuva até o sábado. Para o domingo, há chance de algumas pancadas de chuva na região Serrana e no Médio Paraíba. A cidade do Rio de Janeiro ficará sem chuva até pelo menos o dia de 2 de fevereiro.

A previsão é que o calor aumente, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense poderá bater novamente o recorde calor para 2021, e para o verão 2020/2021, nesta sexta-feira e no sábado. A expectativa é de que a temperatura alcance o dígito dos 40°C nos dois dias.

Estado do Rio de Janeiro fervendo

O estado do Rio de Janeiro foi a região mais quente do país nesta quinta-feira. Foi registrada a temperatura máxima de 39,3°C entre 14 horas e 15 horas, na estação meteorológica automática da Vila Militar, na Zona Oeste. Este valor supera em 0,3°C a marca da última quarta-feira, quando a temperatura havia chegado a 39°C na Marambaia. A umidade do ar voltou a cair bastante, ficando em apenas 20% neste mesmo horário. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Estas eram as 10 maiores temperaturas no Brasil medidas nas estações meteorológicas automáticas do INMET, até às 17 horas:



Silva Jardim (RJ): 39,8°C

Niterói (RJ): 39,8°C



Rio de Janeiro/Vila Militar (RJ): 39,3°C



Macaé (RJ): 38,7°C



Rio de Janeiro/Marambaia (RJ): 38,7°C

Seropédica (RJ): 38,7°C

Duque de Caxias/Xerém (RJ): 38,3°C

Apodi (RN): 37,7°C

Ibotirama (BA): 37,6°C

Rio de Janeiro/Jacarepaguá (RJ): 37,6°C