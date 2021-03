Rio de Janeiro

Rio inicia vacinação de idosos com 76 anos nesta quarta-feira

O município deverá receberá hoje 56 mil doses da vacina Coronavac do governo estadual. A SMS também informou que irá realizar a distribuição das novas vacinas recebidas para os locais de vacinação logo após o recebimento no depósito do governo estadual, em Niterói

Publicado há 1 hora