Divulgação/Arquivo/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 00:00

A Secretaria Especial de Ação Comunitária está visitando favelas do município para identificar a primeira que receberá o programa Brilha Comunidade, que tem como base a parceria com as demais secretarias da prefeitura. A iniciativa prevê uma ação integrada para levar imediatamente promoção social a esses espaços. E vai além: por meio de três projetos - Casa Carioca, Turistando pela Cidade e Recicla comunidade, o programa vai identificar e resolver questões ligadas à pobreza para oferecer dignidade à população dessas localidades e deixar o Rio mais humano.

A ideia é implantar o programa no maior número possível de comunidades. Com ajuda de lideranças comunitárias cadastradas, as favelas já começaram a ser mapeadas para que técnicos detectem as que terão prioridade.

Por meio do Casa Carioca, por exemplo, será possível melhorar as condições de 100 casas em cada favela em total estado de abandono. Para trabalhar nessas reformas serão escolhidos exclusivamente profissionais que moram nas comunidades.

"Queremos promover sustentabilidade e empregabilidade. Esse é o pulo do gato", afirma a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha.

A sustentabilidade também estará presente no Recicla Comunidade, projeto de reaproveitamento de resíduos sólidos, que terá impacto na limpeza das áreas beneficiadas, além de incentivar a economia local e a geração de renda.

Já o Turistando pela Cidade vai levar moradores das áreas beneficiadas para conhecer cartões-postais do asfalto, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, e também promover o intercâmbio entre as comunidades que têm atrações, como os mirantes da Rocinha e do Morro da Providência e a horta comunitária de Manguinhos.

"O Brilha Comunidade tem como base a união de todas as secretarias. Isso vai permitir que as situações sejam resolvidas com mais agilidade. Eu acredito na união. A Prefeitura é uma só, vai dar voz e vez às comunidades, para que todos tenham seus direitos respeitados.", finaliza a Secretária.