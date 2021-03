Criminoso é preso após roubar carga de cigarros na Zona Norte do Rio Divulgação/ PMERJ

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:28

Rio - Policiais do 3º BPM (Méier) prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (10), um homem suspeito de roubar carga de cigarros na Rua 24 de Maio, no bairro Sampaio, Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, a prisão ocorreu após as equipes serem alertadas sobre a ação e as características do veículo usado para transportar o material roubado.

Com base nas informações, um cerco policial foi montado na região e o automóvel parado na Rua Piauí, no bairro Engenho de Dentro.

Publicidade

Homem é preso em flagrante após roubar carga de cigarros na Zona Norte do Rio

Crédito: Divulgação/PM#ODia pic.twitter.com/ezralIXxpZ — Jornal O Dia (@jornalodia) March 10, 2021

De acordo com o batalhão, o preso possui três mandados de prisão em aberto e outras oito passagens pela polícia. Ainda segundo a unidade, ele também seria um dos principais responsáveis pelos crimes de roubos de carga na Zona Norte do Rio.

Publicidade

O material ainda será contabilizado. O caso foi encaminhado para a 24ª DP (Piedade).