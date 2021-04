Passageiro ficou ferido Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 11:47 | Atualizado 04/04/2021 12:05

Rio - Uma mulher foi baleada durante um assalto no interior de um trem, por volta de 7h, deste domingo. A composição passava pela estação de Sampaio no momento do ocorrido. Segundo a Supervia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados para o local e a passageira foi levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Mulher é baleada em assalto dentro de trem.#ODia pic.twitter.com/3unZWDvQOY — Jornal O Dia (@jornalodia) April 4, 2021

Publicidade

O suspeito de atirar contra a passageira foi detido por policiais militares e levado para a delegacia da região. Outro usuário, que também estava na composição no momento do ocorrido informou que estava com um pequeno ferimento na cabeça, ao chegar à Central do Brasil. Ele dispensou atendimento médico e deixou a estação.