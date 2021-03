Secretaria de Saúde está fazendo a reposição em mais de 230 pontos da cidade Tânia Rêgo/Agência Brasil

10/03/2021

Rio - Diversas unidades de saúde do Rio suspenderam a vacinação contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, uma grande procura acabou zerando o estoque antes do previsto. No entanto, mais de 56 mil doses foram retiradas do almoxarifado central, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e distribuídas. A imunização seguirá normalmente nesta quinta-feira (11).



Em uma publicação no Twitter, Soranz afirmou que a pasta aplicou 19 mil doses em 4h, 9 mil a mais que o esperado. "A grande procura zerou o estoque de diversas unidades antes do previsto para esta manhã. Nestas unidades foi temporariamente suspensa no dia de hoje. Pela manhã, a SMS retirou mais 56 mil doses no almoxarifado central do Estado em Niterói e iniciou, imediatamente, a distribuição", escreveu o secretário.



Idosos relatam falta de vacinas em posto de saúde da Zona Norte

Idosos que estiveram na manhã desta quarta-feira (10) no Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga, em Irajá, relataram que as vacinas acabaram no loca l. O fluxo de pessoas foi grande, e as doses não deram conta da fila. Entre hoje e amanhã, a prefeitura vacina idosos de 76 anos.

Nas redes sociais, um morador da região reclamou. "Hoje meu pai compareceu ao CMS Clementino Fraga e em Madureira, antes das 9h30, e não tinha vacina. Como é que faz?!", escreveu. Na última quinta-feira, idosos de 78 anos também encontraram problemas como aglomerações e desabastecimento de vacinas em postos de saúde da Zona Norte. Em uma clínica da família no Conjunto do Ipase, em Vila Cosmos, chegou a faltar vacina ainda antes das 9h.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que está fazendo a reposição em mais de 230 pontos da cidade. "A grande procura zerou o estoque previsto para ser usado pela manhã em diversas unidades. Nestes locais, a vacinação foi suspensa temporariamente e será retomada amanhã".