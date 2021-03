Na semana passada, CMS Clementino Fraga também teve problemas, como longas filas e aglomeração Whatsapp O DIA

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 11:09 | Atualizado 10/03/2021 11:23

Rio - Idosos que estiveram na manhã desta quarta-feira (10) no Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga, em Irajá, relatam que as vacinas acabaram no local. O fluxo de pessoas foi grande, e as doses não deram conta da fila. A situação deve ser normalizada ainda nesta quarta, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Entre hoje e amanhã, a prefeitura vacina idosos de 76 anos

Nas redes sociais, um morador da região reclamou. "Hoje meu pai compareceu ao CMS Clementino Fraga e em Madureira, antes das 9h30, e não tinha vacina. Como é que faz?!", escreveu. De acordo com a pasta, por conta do "grande fluxo de atendimento, algumas unidades estão sendo reabastecidas de doses da vacina contra a covid-19".

Nesta quarta-feira, o Rio recebe 56 mil doses da Coronavac por parte do Ministério da Saúde. As novas remessas entregues esta semana garantirão o cronograma de vacinação até sábado, quando serão vacinados idosos com 75 anos ou mais.